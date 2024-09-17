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В Омске прошел конкурс дачного творчества «Дары осени»

Количество участников выросло до 245, добавлена новая номинация для детей.

Источник: Комсомольская правда

В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ состоялся конкурс дачного творчества под названием «Дары осени». Его организовали депутаты Омского городского Совета вместе с администрацией парка. Это уже второй год, когда проходит этот конкурс, и он становится все популярнее. В этом году на конкурс подали 245 заявок, в прошлом было 120.

Участники соревновались в четырех номинациях: «Осенний букет», «Композиция из дачных материалов», «Все для друзей» и «Соленье и варенье». В каждой номинации были три призовых места. За второе и третье места участники получили саженцы 2−3 летних роз, а победители — четырехлетние саженцы гортензий. В этом году добавили новую номинацию для детей.

Работы участников оценивало жюри из депутатов городского Совета, включая Алексей Половникова и Валерия Студеникина.