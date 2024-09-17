В Омске прошел конкурс дачного творчества «Дары осени»

В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ состоялся конкурс дачного творчества под названием «Дары осени». Его организовали депутаты Омского городского Совета вместе с администрацией парка. Это уже второй год, когда проходит этот конкурс, и он становится все популярнее. В этом году на конкурс подали 245 заявок, в прошлом было 120.