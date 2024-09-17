Новосибирцы смогут проголосовать за благоустройство города в 2025 году

«Ежегодно в России проводится голосование за благоустройство объектов общественных пространств. В 2024 году в голосовании приняли участие 230 тысяч новосибирцев. Такая инициатива позволяет нам расставить приоритетные направления развития территорий и привлекать дополнительные ресурсы на благоустройство нашего города, — отметил мэр Максим Кудрявцев. — Необходимо подготовиться к голосованию, которое состоится в следующем году. Поработать в тесном взаимодействии с жителями и выяснить на местном уровне, какие пространства нужно благоустроить в первую очередь».