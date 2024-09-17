Дима Билан, Сергей Жуков, Mary Gu: какие концерты пройдут во Владивостоке в октябре 2024 — афиша мероприятий

В разгар осени, в октябре 2024 года, в столице Приморья ожидается множество интересных мероприятий. Во Владивосток приедут знаменитые группы и солисты, чтобы исполнить свои популярные хиты для жителей и гостей нашего города. Публикуем актуальную афишу концертов, чтобы вы знали, куда сходить и что посмотреть.
Какие концерты пройдут во Владивостоке в октябре 2024: афиша мероприятий
1 октября, Вячеслав Бутусов. Nautilus Pompilius, 12+
Концерт, посвященный легендарной группе, состоится во Владивостокском цирке по адресу, Светланская, 103. Зрителей ждет юбилейная программа, которая будет состоять не только из популярных и всеми любимых хитов, но и из редких композиций.
Стоимость билета варьируется от 4500 до 8000 рублей. Начало концерта в 19:00.
4 октября, MARY GU, 12+
Мария Гусарова начала свою карьеру в 2010-х с каверов, которые она публиковала в интернете, а сейчас яркая поп-исполнительница собирает полные залы на концертах.
Во Владивостоке она выступит в здании цирка на Светланской, 103. В 18:30 — ранний вход на концерт, в 19:00 — вход для всех категорий билетов, в 20:00 — начало самого мероприятия.
Стоимость зависит от категории билета: фанзона с ранним входом — 3500, просто фанзона — 2800, сидячие места от 1800.
5 октября, Оркестр CAGMO во Владивостоке — Симфония Король и Шут, 6+
Со сцены «Концерт Холл» в исполнении оркестра CAGMO прозвучат баллады легендарной панк-рок группы Король и Шут. В новом звучании гости услышат такие композиции как «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие популярные треки.
Стоимость билета варьируется от 2300 до 3800 рублей. Начало в 18:00 по адресу Верхнепортовая, 38.
7 и 8 октября, шоу «Невозможное возможно» Димы Билана во Владивостоке, 6+
Семикратный победитель EMA, лидер чартов и победитель музыкальных премий, заслуженный артист РФ, а также хранитель дальневосточного леопарда Leo 168M Дима Билан выступит во Владивостоке на сцене «Концерт Холл». Шоу «Невозможное возможно» пройдет два дня.
Первый концерт состоится 7 октября на Верхнепортовой, 38, в 19:00. Стоимость билетов — от 2000 до 9000 рублей.
8 октября в это же время и в этом же месте состоится дополнительны концерт, билет обойдется от 2200 до 10000 рублей.
12 октября, Концертная программа «Мировые Рок-Хиты», 12+
В Приморской краевой филармонии гости услышат известные хиты российского и зарубежного рока. Мероприятие пройдет в сопровождении художественного руководителя и главного дирижера Вячеслава Губанова, а также дирижера Отабека Расулова. Солистами выступят лауреаты международных конкурсов.
Концерт на Светланской, 15, начнется в большом зале в 18:00 и продлится полтора часа. Стоимость билетов: 1000, 1500, 1800 рублей.
12 октября, группа 7Б, 18+
В этот же день авторы саундтреков к известным отечественным фильмам (легендарная группа 7Б) выступят во Владивостоке на Светланской, 83. Зрители услышат одни из самых популярных хитов: «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень» и другие.
Начало в 20:00 стоимость от 2000 до 5000 рублей.
26 и 27 октября, Руки Вверх, 12+
Сергей Жуков и легендарная группа Руки Вверх выступят во Владивостоке в «Фетисов Арене». Основной концерт состоится 26 октября, дополнительный — 27. Начало мероприятия в 19:00, продолжительность час и 50 минут.
Стоимость билетов варьируется от 3100 до 5200 рублей.