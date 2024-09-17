Дима Билан, Сергей Жуков, Mary Gu: какие концерты пройдут во Владивостоке в октябре 2024 — афиша мероприятий

В разгар осени, в октябре 2024 года, в столице Приморья ожидается множество интересных мероприятий. Во Владивосток приедут знаменитые группы и солисты, чтобы исполнить свои популярные хиты для жителей и гостей нашего города. Публикуем актуальную афишу концертов, чтобы вы знали, куда сходить и что посмотреть.