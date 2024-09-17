Под видом работников ОСФР мошенники обманули 20 жителей Иркутской области

В Приангарье участились случаи телефонного мошенничества. В некоторых случаях преступники представляются работниками регионального Отделения Социального фонда России. Они начинают предлагать помощь в корректировке пенсионного стажа, чтобы в дальнейшем увеличь выплаты. Об этом КП-Иркутск сообщили в ОСФР по Иркутской области.
Затем они записывают своих жертв на прием в клиентскую службу. Чтобы подтвердить запись просят продиктовать код, который пришел в сообщениях. Но он нужен им, чтобы получить доступ к госуслугам.
— По данным полиции Иркутской области, в августе и сентябре по такой схеме в регионе мошенники обманули 20 человек. Отделение СФР по Иркутской области призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на их уловки, — рассказывают в пресс-службе ОСФР.
Можно обезопасить себя от влияния мошенников. Во-первых, ни в коем случает нельзя называть ПИН-код и пароль от своего личного кабинета на портале госуслуг. Нельзя рассказывать незнакомцам о себе, не разглашать данные паспорта, СНИЛСа и ИНН. Также советуют не отвечать на сообщения, в которых неизвестные требуют подтвердить какие-либо действия. Обо всех подозрительных фактах просят сообщать в полицию.