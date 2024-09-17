В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

«17 — 20 сентября в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.
Накануне в МЧС России по Крыму сообщили, что смогли победить пожар, который бушевал под Симферополем больше суток, благодаря сильному дождю в ночь на 16 сентября. К тушению здесь привлекалась авиация, спасти от огня удалось три населенных пункта.
Более 50 природных пожаров за минувшие сутки произошло также в Ростовской области.