Из-за утреннего тумана в Новосибирске произошли задержки рейсов

Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В новосибирский аэропорт Толмачево не смогли вовремя прилететь самолеты из Москвы, Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Сочи, Якутска и Пекина.
На запасной международный аэродром Барнаула направлены самолеты авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа», «Северный ветер». Воздушные судна следовали в Новосибирск и Горно-Алтайск, однако неблагоприятные метеоусловия вынудили экипаж изменить маршрут.
Транспортная прокуратура проведет проверку нарушения потребительских прав пассажиров самолетов. При задержке рейса через определенные промежутки времени пассажиры должны получать комплекс услуг от авиакомпании.
Утром 17 числа на Новосибирск опустилась густая дымка. Из-за дымки очертания города стали практически неразличимы, видимость на дорогах сильно снизилась.