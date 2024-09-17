В Перми более 100 домов на сутки отключат от водоснабжения

Во время отключения в социальные объекты организуют подвоз воды автоцистернами. Сейчас определяются потребности всех больниц, детских садов и других учреждений, а также составляют график движения автоцистерн. Дополнительную информацию об отключении воды можно уточнить по телефонам: 068 или 2100−680.