В Перми более 100 домов на сутки отключат от водоснабжения

В следующие выходные в Перми на сутки отключат водоснабжение в микрорайоне Акулова. Это связано ремонтными работами на ЦТП на улице Костычева, 20а. В частности, будет проведена замена запорной арматуры, сообщает компания «Новогор-Прикамье».
Отключение воды запланировано с 11.00 утра субботы, 28 сентября. Без воды временно останутся жители домов:
— ул. Транспортная, 7−9, 11−19 (нечетные), 19а, 27, 27а, 29−34, 34к2, 40,
— ул. Сочинская, 2, 4а, 6, 8,
— ул. Сеченова, 3, 3а, 4, 4а, 6, 7, 9, 14,
— ул. Костычева 13, 15−18, 20, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 39а, 42а, 42, 44, 44а, 44а/1,
— ул. Докучаева, 32−40 (четные), 40а, 40б, 40 В, 50, 50а, 50б, 50 л, 50/1, 50/2, 52а, 52а/1,
— ул. Красноборская, 6, 6 а/б/в/г/д/е/ж/з/и/к, 8, 8а, 9а, 9б, 14.
Восстановить водоснабжение в указанных домах планируется утром следующего дня — в 11.00 в воскресенье, 29 сентября. Жителям района рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.
Во время отключения в социальные объекты организуют подвоз воды автоцистернами. Сейчас определяются потребности всех больниц, детских садов и других учреждений, а также составляют график движения автоцистерн. Дополнительную информацию об отключении воды можно уточнить по телефонам: 068 или 2100−680.