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В Омске резко выросло число отправленных на карантин школьников

Согласно данным городского департамента образования, предоставленных «СуперОмску», в образовательных учреждениях Омска за последние сутки резко возросло количество ушедших на карантин классов.

Если днем ранее речь шла о 37 школьных классах, где прервался стандартный образовательный процесс, то по состоянию на 17 сентября 2024 года их число увеличилось в несколько раз — до 85. Число школ, где реализованы такие меры, за сутки выросло с 15 до 25.

По наблюдениям автора, в детских садах заболеваемость ОРВИ, требующая введения карантина, развивается медленнее: по состоянию на 17 сентября 2024 года он введен в 12 группах 10 дошкольных учреждений. Таким образом, за последние сутки добавилось 4 группы в 2 детсадах.

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