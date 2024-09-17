В Омске резко выросло число отправленных на карантин школьников

Если днем ранее речь шла о 37 школьных классах, где прервался стандартный образовательный процесс, то по состоянию на 17 сентября 2024 года их число увеличилось в несколько раз — до 85. Число школ, где реализованы такие меры, за сутки выросло с 15 до 25.
По наблюдениям автора, в детских садах заболеваемость ОРВИ, требующая введения карантина, развивается медленнее: по состоянию на 17 сентября 2024 года он введен в 12 группах 10 дошкольных учреждений. Таким образом, за последние сутки добавилось 4 группы в 2 детсадах.