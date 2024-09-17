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Синоптик Леус: в Петербурге ожидается последняя вспышка летнего тепла

Сегодня погодой в Северной столице будет править гребень антициклона.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +17°

Он сохранит погоду в городе сухой и уменьшит количество облаков. Это позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Воздух прогреется до +24…+26°, в Ленобласти — до +21…+26°», — уточнил синоптик.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм рт. ст.

«Сегодня в Петербурге возможно обновление очередного, уже шестого в сентябре, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 17 сентября он составляет +23,3°. Рекорд был установлен в 2001 году», — добавил Михаил Леус.

Отмечается, что завтра, 18 сентября, в городе ожидается до +20…+22° и без осадков.