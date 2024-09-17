Синоптик Леус: в Петербурге ожидается последняя вспышка летнего тепла

«Сегодня в Петербурге возможно обновление очередного, уже шестого в сентябре, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 17 сентября он составляет +23,3°. Рекорд был установлен в 2001 году», — добавил Михаил Леус.