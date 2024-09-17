Синоптик Леус: в Петербурге ожидается последняя вспышка летнего тепла

Он сохранит погоду в городе сухой и уменьшит количество облаков. Это позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Воздух прогреется до +24…+26°, в Ленобласти — до +21…+26°», — уточнил синоптик.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм рт. ст.
«Сегодня в Петербурге возможно обновление очередного, уже шестого в сентябре, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 17 сентября он составляет +23,3°. Рекорд был установлен в 2001 году», — добавил Михаил Леус.
Отмечается, что завтра, 18 сентября, в городе ожидается до +20…+22° и без осадков.