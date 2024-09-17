Главу Ейска оштрафовали за стихийные свалки

Правоохранители организовали проверку, в ходе которой было выявлено множество случаев, связанных с размещением отходов, например, полиэтиленовых пакетов с мусором, бутылок, коробок и других предметов, вне контейнерных площадок. Оказалось, что на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, образовались стихийные свалки, угрожающие жизни и здоровью граждан. Необходимо отметить, что местные власти не предпринимали никаких мер по решению данной проблемы.



В связи с этим на главу Ейска завели дело по части 1 статьи 6.35 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Кияшко назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.