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В Ростовской области введены отключения электроэнергии из-за пожаров

В Ростовской области энергетики начали отключать электроэнергию из-за ландшафтных пожаров.

В Ростовской области энергетики начали отключать электроэнергию из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Временные отключения света проводятся по заявкам от администраций муниципалитетов. Органы местной власти оценивают угрозу распространения возгорания в населенных пунктах и районах самостоятельно, а затем подают заявки на отключения от электроэнергии.

Напомним, в Ростовской области 15 сентября произошло 140 пожаров, 70 ландшафтных. Одной из причин возгорания может служить перехлест проводов.

энергетика