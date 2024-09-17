В Ростовской области введены отключения электроэнергии из-за пожаров

В Ростовской области энергетики начали отключать электроэнергию из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Временные отключения света проводятся по заявкам от администраций муниципалитетов. Органы местной власти оценивают угрозу распространения возгорания в населенных пунктах и районах самостоятельно, а затем подают заявки на отключения от электроэнергии.