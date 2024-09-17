От официанта до оператора беспилотников. На кого можно выучиться в колледжах Петербурга почти за миллион в год

В 2024 году для колледжей Петербурга выделили 27 296 бюджетных мест — это всего на четыре тысячи меньше, чем для вузов. По статистике комитета по образованию, только за этот год выпускники девятых классов подали более 91 тысячи заявлений. К слову, специальности в колледжах города далеко не ограничиваются рабочими профессиями и сферой услуг. В целом перечень образовательных программ схож с университетскими, хотя в техникумах учебный план все же попроще и обычно требует дальнейшего поступления в вуз для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Тем не менее, по словам студентов, поступить в университет после колледжа часто бывает проще, чем сдать ЕГЭ — вступительные сдаешь в вузе и какими-никакими знаниями и навыками для будущей профессии уже успел обзавестись.