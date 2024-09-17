Омская прокуратура через суд требует ремонта дорог в Русской Поляне

Позже выяснилось, что к ремонту никто не приступал. Тогда прокурор района Александр ступни объявил директору подрядной организации Армену Саакяну предостережение и направил в суд иск о понуждении администрации отремонтировать дороги на улице Дружбы и переулка Корпоративного.