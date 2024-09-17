Омская прокуратура через суд требует ремонта дорог в Русской Поляне

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области потребовала через суд ремонта дорог на 11 улицах в рабочем поселке Русская Поляна. Суд в июне обязал местную администрацию начать ремонтные работы, однако к ним никто так и не приступил.
Для исполнения решения суда местная администрация заключали с ООО СФ «Континент» муниципальный контракт на ремонт дорог на 6 улицах. Общая сумма контракта составила 16 млн рублей. Работы должны были выполнить до 3 октября.
Позже выяснилось, что к ремонту никто не приступал. Тогда прокурор района Александр ступни объявил директору подрядной организации Армену Саакяну предостережение и направил в суд иск о понуждении администрации отремонтировать дороги на улице Дружбы и переулка Корпоративного.
Сейчас ремонтные работы уже начались. Прокуратура проконтролирует их проведение.