Перекрытие и ремонт запланированы у «Счастья» в Хабаровске

Особое внимание будет уделено улице Знамёнщикова. Улицу перекроют почти на целый месяц, чтобы заменить железобетонные конструкции и сделать все необходимое для комфортного отопительного сезона в районе дома № 3, напротив ТЦ «Счастье». Энергетики заменят железобетонные конструкции на участке длиной 43 метра.