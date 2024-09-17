Перекрытие и ремонт запланированы у «Счастья» в Хабаровске

Хабаровск готовится к отопительному сезону, и это значит, что город вновь погружается в перекрытия дорог и замены конструкций, сообщает Телеграм-канал Мэрия Хабаровска.
С 18 сентября по 15 октября «ДГК» ограничит движение транспорта в городе. Однако подъездные пути к жилым домам и организациям останутся доступными.
Особое внимание будет уделено улице Знамёнщикова. Улицу перекроют почти на целый месяц, чтобы заменить железобетонные конструкции и сделать все необходимое для комфортного отопительного сезона в районе дома № 3, напротив ТЦ «Счастье». Энергетики заменят железобетонные конструкции на участке длиной 43 метра.
Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности системы отопления. В ближайшие недели специалисты «ДГК» будут работать в усиленном режиме, чтобы выполнить все запланированные задачи. Горожанам рекомендуется заранее планировать свои маршруты.