Спасли руку: в Самаре провели уникальную операцию пациентке с онкологией в ремиссии

Самарские врачи продолжают проводить уникальные операции пациентам со сложными заболеваниями. На этот раз в надежных руках специалистов оказалась пациентка с онкологией в ремиссии, об этом рассказали в пресс-службе СамГМУ.
Заболевание проявилось в раннем возрасте.
В начале текущего года 30-летняя женщина столкнулась со злокачественным новообразованием, которое поразило пястную кость и мягкие ткани. Врачи отмечают, что объяснить появление заболевания невозможно, причинами могли стать генетическое нарушение, травма или появление ранее доброкачественной опухоли. Случай считают редким, обычно такое заболевание поражает длинные трубчатые кости и кости таза. Чтобы минимизировать риски, пациентке предлагали провести ампутацию кисти.
— Учитывая молодой возраст пациентки, важность сохранения функциональности кисти, было принято решение об этапном оперативном лечении, — рассказал врач Центра онкоортопедии СОКОД Святослав Дороганов.
Применение современных технологий помогло удалить опухоль и сохранить руку в неизмененном виде.
Врачи смогли спасти руку пациентке.
Первым этапом было удаление образования с помощью установки спейсера. После этого женщина прошла несколько курсов высокодозной химиотерапии. Лечение не дало заболеванию прогрессировать, тогда врачи приняли решение приступить к реконструкции.
На место цементного спейсера врачи установили индивидуальный эндопротез. Его изготовили из отечественных материалов и создали на современном оборудовании в НИИ бионики и персонифицированной медицины.
Конструкция фиксируется к кости неподвижно и переходит в пястно-фаланговый сустав, чтобы помочь восстановить функции пальца. Протез поможет сохранить функцию кисти и не изменит ее внешне.
— Мы полностью удовлетворены тем, как прошла операция, выполненная усилиями целого коллектива специалистов разных профилей. При этом важно отметить, что такая операция просто не состоялась бы без тех возможностей, которые сегодня создаются в СамГМУ. Потому что эндопротез для этой пациентки был изготовлен по индивидуальным параметрам, — добавил Святослав Дороганов.
Сейчас пациентка начала разрабатывать суставы, в дальнейшем ее ждет стационарное лечение и реабилитация.