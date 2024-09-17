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Спасли руку: в Самаре провели уникальную операцию пациентке с онкологией в ремиссии

В Самаре врачи провели уникальную операцию с применением индивидуального эндопротеза.

Источник: СамГМУ

Самарские врачи продолжают проводить уникальные операции пациентам со сложными заболеваниями. На этот раз в надежных руках специалистов оказалась пациентка с онкологией в ремиссии, об этом рассказали в пресс-службе СамГМУ.

Заболевание проявилось в раннем возрасте.

В начале текущего года 30-летняя женщина столкнулась со злокачественным новообразованием, которое поразило пястную кость и мягкие ткани. Врачи отмечают, что объяснить появление заболевания невозможно, причинами могли стать генетическое нарушение, травма или появление ранее доброкачественной опухоли. Случай считают редким, обычно такое заболевание поражает длинные трубчатые кости и кости таза. Чтобы минимизировать риски, пациентке предлагали провести ампутацию кисти.

— Учитывая молодой возраст пациентки, важность сохранения функциональности кисти, было принято решение об этапном оперативном лечении, — рассказал врач Центра онкоортопедии СОКОД Святослав Дороганов.

Применение современных технологий помогло удалить опухоль и сохранить руку в неизмененном виде.

Врачи смогли спасти руку пациентке.

Первым этапом было удаление образования с помощью установки спейсера. После этого женщина прошла несколько курсов высокодозной химиотерапии. Лечение не дало заболеванию прогрессировать, тогда врачи приняли решение приступить к реконструкции.

На место цементного спейсера врачи установили индивидуальный эндопротез. Его изготовили из отечественных материалов и создали на современном оборудовании в НИИ бионики и персонифицированной медицины.

Конструкция фиксируется к кости неподвижно и переходит в пястно-фаланговый сустав, чтобы помочь восстановить функции пальца. Протез поможет сохранить функцию кисти и не изменит ее внешне.

— Мы полностью удовлетворены тем, как прошла операция, выполненная усилиями целого коллектива специалистов разных профилей. При этом важно отметить, что такая операция просто не состоялась бы без тех возможностей, которые сегодня создаются в СамГМУ. Потому что эндопротез для этой пациентки был изготовлен по индивидуальным параметрам, — добавил Святослав Дороганов.

Сейчас пациентка начала разрабатывать суставы, в дальнейшем ее ждет стационарное лечение и реабилитация.

медицина