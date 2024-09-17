Спасли руку: в Самаре провели уникальную операцию пациентке с онкологией в ремиссии

— Мы полностью удовлетворены тем, как прошла операция, выполненная усилиями целого коллектива специалистов разных профилей. При этом важно отметить, что такая операция просто не состоялась бы без тех возможностей, которые сегодня создаются в СамГМУ. Потому что эндопротез для этой пациентки был изготовлен по индивидуальным параметрам, — добавил Святослав Дороганов.