Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае 14 классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Красноярском крае вторую неделю сохраняется ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю 14501 жителю Красноярского края установили диагноз ОРВИ. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, cезонный подъем заболеваемости обусловлен циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

В ведомстве добавляют, что 63,2% от числа всех заболевших живут в Красноярске. Кроме того, в крае на дистанционный формат обучения перевели уже 14 классов.

— Если у ребенка появились первые признаки простуды, то ни в коем случае его нельзя отправлять в школу или садик, — напоминают специалисты.

За неделю на территории региона не выявили ни одного случая заболевания гриппом.

Ранее мы писали, что в крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Медицинские учреждения уже готовы к проведению вакцинации — все они получили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «УльтриксКвадри».

здоровье