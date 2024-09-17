В Красноярском крае 14 классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

За минувшую неделю 14501 жителю Красноярского края установили диагноз ОРВИ. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, cезонный подъем заболеваемости обусловлен циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.
В ведомстве добавляют, что 63,2% от числа всех заболевших живут в Красноярске. Кроме того, в крае на дистанционный формат обучения перевели уже 14 классов.
— Если у ребенка появились первые признаки простуды, то ни в коем случае его нельзя отправлять в школу или садик, — напоминают специалисты.
За неделю на территории региона не выявили ни одного случая заболевания гриппом.
Ранее мы писали, что в крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Медицинские учреждения уже готовы к проведению вакцинации — все они получили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «УльтриксКвадри».