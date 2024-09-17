Холодные сентябрьские ночи до +4 градусов обещают воронежцам

Ночные температуры в Воронежской области будут становится все холоднее и холоднее. А вот днем синоптики все также обещают жаркую погоду. Это следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В ночь на четверг, 19 сентября, столбики термометров в темное время суток и вовсе опустятся до +4 градусов тепла. А дневная температура на неделе будет колебаться от +25 до +28 градусов.
При этом в регионе продлили действие чрезвычайной пожарной опасности 5 класса. Период предупреждения — до 6 утра 18 сентября.