Осенний субботник пройдет в Иркутске 5 октября

Общегородская уборка пройдет в Иркутске 5 октября. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Руслан Болотов, масштабные субботники осенью и весной уже стали традицией. В апреле в акции поучаствовало более 20 тысяч жителей областного центра.
— К сожалению, за лето на берегах наших рек, в лесах, на пустырях скапливаются горы мусора. Мы постоянно ликвидируем несанкционированные свалки, однако люди продолжают загрязнять территории. Регулярно участвую в субботниках и каждый раз поражаюсь масштабам, — написал градоначальник.
Что касается результатов общегородских уборок, то например, весной на полигон общими усилиями было собрано и вывезено мусора на 1,3 тонны. Жителей областного центра приглашают присоединиться осеннему субботнику 5 октября и стать частью трудового десанта.