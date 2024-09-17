Осенний субботник пройдет в Иркутске 5 октября

— К сожалению, за лето на берегах наших рек, в лесах, на пустырях скапливаются горы мусора. Мы постоянно ликвидируем несанкционированные свалки, однако люди продолжают загрязнять территории. Регулярно участвую в субботниках и каждый раз поражаюсь масштабам, — написал градоначальник.