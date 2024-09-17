Сгоревшую часть рынка в Аксае планируют восстановить

В Аксае восстановят сгоревшую часть Центрального рынка. Об этом со ссылкой на директора торговой площадки сообщают районные власти.
— В ближайшие дни пострадавшую от огня часть, 335 кв. метров, огородят и закроют для проведения восстановительных работ, — говорится в телеграм-канале администрации Аксайского района.
Пострадавшим предпринимателям пообещали выделить новые торговые места. Неповрежденная часть рынка должна возобновить работу уже на этой неделе, после санитарной уборки. Причину возгорания еще устанавливают.
Напомним, пожар на рынке на проспекте Ленина вспыхнул в ночь с 15 на 16 сентября. Вызов в МЧС поступил около 3:33, огнем были охвачены торговые павильоны на площади в 2000 кв. метров.
Пламя локализовали в 4:21, в 5:01 было сбито открытое горение, в 7:01 все полностью потушили. По предварительным данным МЧС, на рынке оказались повреждены 25 павильонов. Информации о пострадавших людях не поступало.
Добавим, за прошедшие сутки в Ростовской области потушили 131 пожар, 60 возгораний были ландшафтными на площади свыше 19000 кв. метров.