Около 400 тысяч омичей уже привились от гриппа

Омский Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости по региону. По данным ведомства, на территории Омской области преобладают вирусы негриппозной этиологии и коронавирусная инфекция.
За прошедшую неделю доля переболевших вирусами негриппозной этиологии составила 83,3%, а новой коронавирусной инфекцией — 16,7%.
В Роспотребнадзоре также добавили, что сейчас в регионе активно проходит вакцинация населения.
«Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что вакцинироваться против гриппа. Прививки оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», — рассказали в ведомстве.
Сейчас в Омской области привито уже более 399 тыс. человек, среди которых более 173 тыс. — дети.
Прививку против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы, а также в медицинских центрах, имеющих лицензию.