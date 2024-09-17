Стоимость проезда на маршруте № 58 повысят до 30 рублей в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Кутулик пьяный водитель пытался скрыться от полицейских, началась погоня. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить лихача. Тот не совладал с управлением и съехал с проезжей части, машина перевернулась. Он не пострадал. Получил семь административных протоколов за разные нарушения.