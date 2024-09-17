В Хабаровский край пришёл циклон с дождями

Осень такая переменчивая — то солнце во всю ширь, то дождь, иногда жарко, временами промозгло, а ночи становятся еще холоднее.
Вот, и 18 сентября на большей части территории края ожидается дождь. В Хабаровске он прогнозируется небольшой, днем +16…+18 градусов, ночью +9…+11. На юге обойдется без осадков. В Вяземском днем +19…+21 градус, ночью +6…+8, в Бикине в светлое время суток еще теплее +21…+23, ночью +7…+9, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Достаточно высокие температуры еще в Советской Гавани, днем там дождь, но воздух прогреется до +16…+18, на рассвете до +6…+8 градусов. В Троицком дневной фон температур +14…+16 и небольшой дождь, в темное время суток +6…+8 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре дождь, днем +13…+15 градусов, ночью +3…+5. В Николаевске-на-Амуре все тот же дождь, в послеобеденное время +12…+14, на рассвете +3…+5 градусов.
В селе имени Полины Осипенко днем дождливо, днем +13…+15, ночью +5…+7 градусов. В Чумикане дневной фон температур +12…+14, ночной все те же +5…+7, без осадков.
В Чегдомыне днем +11…+13, ночью +5…+7 градусов и тоже без осадков. В Охотске днем +11…+13, ночью +1…+3 градуса. В Аяне дневные темпера туры такие же, а вот ночью столбик термометра тоже приблизится почти к минусовым отметкам, там всего +1…+3 градуса, и без осадков.
Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 210 сантиметров, вода продолжает падать, в ближайшее время река потеряет еще 20−25 сантиметров.
В народном календаре 18 сентября называли Кумохой. Это злой дух, насылающий на людей болезни. Чтобы прогнать духа, который грозит с приходом осени простудами, лихорадками и прочими недугами, брали в руки берёзовые веники и символически выгоняли её из дома.
Также традиционно люди парились в бане опять же непременно березовыми вениками. Так что все — в баню!