В Хабаровский край пришёл циклон с дождями

В Чегдомыне днем +11…+13, ночью +5…+7 градусов и тоже без осадков. В Охотске днем +11…+13, ночью +1…+3 градуса. В Аяне дневные темпера туры такие же, а вот ночью столбик термометра тоже приблизится почти к минусовым отметкам, там всего +1…+3 градуса, и без осадков.