Заболеваемость ковидом в Воронежской области выросла почти в 2 раза

Санитарные врачи рекомендуют жителям региона не забывать о мерах предосторожности: регулярно проветривать помещения, мыть руки и носить маску в местах массового скопления людей, оставаться дома и избегать контактов при плохом самочувствии, а также своевременно обращаться к врачу.