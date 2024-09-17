Заболеваемость ковидом в Воронежской области выросла почти в 2 раза

С 9 по 15 сентября в Воронежской области зарегистрировали 922 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 16 сентября.
За последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,8 раза. Неделей ранее зарегистрировали 512 новых случаев. Санврачи объясняют подъем заболеваемости сезонностью. Закончились массовый сезон отпусков и летние каникулы. Люди вернулись к работе и учебе, число контактов в общественных местах выросло.
Санитарные врачи рекомендуют жителям региона не забывать о мерах предосторожности: регулярно проветривать помещения, мыть руки и носить маску в местах массового скопления людей, оставаться дома и избегать контактов при плохом самочувствии, а также своевременно обращаться к врачу.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что за минувшую неделю ОРВИ в Воронежской области заболели 7115 человек.