«Надежда» с нами: Александра Пахмутова собрала друзей на юбилейный концерт

«Песни как люди. У каждой своя судьба», — поделилась Александра Пахмутова с «Известиями». Отмечая свой 95-летний юбилей в Зале им. Чайковского, она представила те песни, которые никак не могут пожаловаться на плохую судьбу: их знают и любят миллионы. Но помимо этого прозвучали и оркестровые произведения, известные куда хуже, однако открывающие новые грани таланта любимого композитора. «Известия» побывали на праздничном концерте и восхитились энергией Александры Пахмутовой.
Это уже второй вечер, приуроченный к ее 95-летию. 1 мая живой классик выступила у себя на родине в Волгограде. А кульминацией станет торжество на Исторической сцене Большого театра аккурат в день рождения — 9 ноября.
Но, по мнению самой юбилярши, именно выступление в КЗЧ стало особенным.
— Много у меня концертов было, а такого — никогда, — призналась со сцены Александра Николаевна.
И поклонники, кажется, предвидели, что композитор подготовила настоящий праздник. Еще на выходе из метро люди спрашивали лишний билетик. У служебного входа стояла толпа с цветами и фотографиями. Тем временем Александра Николаевна уже несколько часов готовилась к вечеру и за кулисами давала последние советы участникам концерта. В фойе гости знакомились с выставкой, приуроченной к событию. С черно-белых снимков смотрели: Юрий Гагарин, Муслим Магомаев, Леонид Утесов, Юрий Силантьев, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Евгений Светланов, Майя Кристалинская, Дмитрий Шостакович, Сергей Михалков, Майя Плисецкая, Людмила Зыкина. И на каждом фото она — Александра Пахмутова.
Немало известных людей было замечено и в зале. Поздравить юбиляршу пришли помощник президента Елена Ямпольская, диктор телевидения Анна Шатилова, народная артистка Надежда Крыгина, руководитель молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, руководитель Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко, космонавты, генералы, ветераны СВО.
— Я могу гордиться, что знакома с Александрой Николаевной и Николаем Добронравовым, много раз вела их концерты, — поделилась с «Известиями» народная артистка России Анна Шатилова. — Они в едином порыве создавали шедевры. Это наш золотой фонд. Будут идти годы, меняться поколения, а песни Пахмутовой и Добронравова будут жить наперекор всем невзгодам. Александра Николаевна такая одна на миллион.
Говоришь Пахмутова — подразумеваешь Добронравов. Эти две фамилии неотделимы друг от друга. Имена Александры Николаевны и Николая Николаевича всегда представлялись дуэтом. Они прожили вместе 67 лет. Столько же писали песни. Ровно за год до концерта Николай Добронравов ушел из жизни. 22 ноября ему бы исполнилось 95 — столько же, сколько отмечает Пахмутова. Этот вечер — посвящение любимому супругу.
Перед выходом на сцену Александра Николаевна очень нервничала. Но ее поддерживали участники концерта. «Известия» поинтересовалась, какими качествами артист должен обладать, чтобы композитор доверила ему исполнять свои песни.
— Не знаю, да просто хорошо петь, я буду рада и благодарна им за это, — улыбнулась Александра Пахмутова. — Песни как люди, у каждой своя судьба. Бывает, песня хороша, но ее не спели и никто ее не знает.
Композитор вспомнила, как начинала свой путь в советской музыкальной культуре. Когда она училась в центральной музыкальной школе, им, детям войны, давали карточки на питание — такие же, как труженикам заводов. И сегодня Пахмутова по-прежнему испытывает благодарность за это. Она вообще благодарный человек. В частности, она сказала, что признательна всем, кто беспокоится о ее здоровье. Но сама смотрит на жизнь с оптимизмом и считает, что секрет долголетия — в труде и интересе к жизни: «Пока жива и работаю — всё хорошо».
Тем временем за сценой готовились к выступлению артисты, которым предстояло исполнить как бессмертные хиты, так и настоящие раритеты.
— У меня сегодня дебютное выступление с песней Александры Пахмутовой «Последние» на этой сцене, — поделился с «Известиями» оперный певец Василий Ладюк. — Я поражен внутренней силой этой песни. Спасибо Александре Николаевне за доверие. Этот концерт уникален тем, что в нем прозвучит много забытых песен, которые не слышали десятилетиями.
Концерт начался с посвящения Николаю Добронравову. На экране показывали фото из семейного архива. Александра Николаевна сидела в ложе и утирала слезы платочком. Стихи со сцены читал Артем Пинчук.
Народную артистку СССР в этот вечер называли не иначе как «национальное достояние».
Но это не преувеличение. Музыкальную культуру страны невозможно представить без творчества Александры Пахмутовой. И чтобы полнее показать ее вклад, в программу включили не только песни, но и академические произведения. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки исполнил «Русскую сюиту», «Карнавал», «Сердце на ладони», «Млечный путь», увертюру «Приглашение к празднику». Солировали пианистка Екатерина Мечетина, трубач Вадим Эйленкриг, вышедший на сцену с травмированной ногой, сопрано из Большого театра Динара Алиева, баритон Василий Ладюк, тенор Иван Гынгазов.
Большой блок был посвящен киномузыке. Оркестр кинематографии представил увертюру к фильму «Девчата», мелодии из «Три тополя на Плющихе», «Полынь — трава горькая». А духовой оркестр Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота сыграл саундтрек из кинофильма «Битва за Москву». Многие удивились, узнав, что и к этой военно-патриотической картине музыку писала Александра Пахмутова.
Каждое сочинение композитора зал встречал овациями. Аплодировала и Александра Николаевна оркестру и артистам. А когда зрители кричали ей «Браво!», она раскланивалась, будто стесняясь.
Хотя публика всё принимала на ура, настоящий восторг вызвали песни. Тем более здесь они прозвучали в образцовом исполнении, одобренном самим автором. Пахмутова сама выбирала, кто выйдет на сцену и с каким номером. В итоге Александр Панайотов исполнил «Звездную реку», Глеб Матвейчук — «Разбей на счастье сердце мне», Марк Тишман — «Маяк любви», Мари Карне — «Шанс».
Вообще, вечер получился «многонаселенный». Помимо оркестров и солистов в программе участвовало еще два хора, ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, театр танца «Рандеву». Поскольку перемещения на сцене заняли бы много времени, режиссер разместил поющие коллективы на балконе Зала Чайковского, и акустически это было даже богаче по звучанию. Московский Синодальный хор исполнил «Млечный путь», «Миг удачи», «До отправления поезда». На экран в это время выводили фотохронику, портреты погибших на Великой Отечественной войне. А когда появились списки детей, погибших в Донбассе, зрители уже не сдерживали слезы.
Темп концерта был задан столь энергичный, что время не тратили даже на конферансы. Ведущий Александр Олешко объявлял сочинения и артистов из-за кулис. Кстати, сам он тоже пришел на юбилей не с пустыми руками и преподнес Пахмутовой елочную игрушку — олимпийского мишку, летящего на шарах. Ведь именно под песню «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой закрывалась Олимпиада-80 в Москве.
Во втором отделении концерта Пахмутова сама вышла к роялю. Финалом вечера должна была стать «Надежда», которую под ее аккомпанемент пели всем залом (юбиляршу при этом почти не было видно из-за охапок цветов, выросших перед сценой). Но сыграв «Надежду», Пахмутова предложила публике попеть еще. И зрители с радостью откликнулись, исполнив хором на едином дыхании «Старый клен» — и поблагодарив артистку стоячими овациями.