«Надежда» с нами: Александра Пахмутова собрала друзей на юбилейный концерт

Композитор вспомнила, как начинала свой путь в советской музыкальной культуре. Когда она училась в центральной музыкальной школе, им, детям войны, давали карточки на питание — такие же, как труженикам заводов. И сегодня Пахмутова по-прежнему испытывает благодарность за это. Она вообще благодарный человек. В частности, она сказала, что признательна всем, кто беспокоится о ее здоровье. Но сама смотрит на жизнь с оптимизмом и считает, что секрет долголетия — в труде и интересе к жизни: «Пока жива и работаю — всё хорошо».