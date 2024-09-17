20 тысяч свердловских многоэтажек уже готовы к отопительному сезону

На сегодняшний день в Свердловской области уже почти 20 тысяч многоквартирных жилых домов подготовлены к началу отопительного сезона. По данным департамента информационной политики региона, в общей сложности к началу октября паспорта готовности получат 38 тысяч жилых домов общей площадью около 107 миллионов квадратных метров.