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Участки улицы Островского в Казани временно перекроют

Это необходимо для устройства трассы ливневой канализации.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По улице Островского в Казани частично ограничат движение транспорта. Причиной послужило устройство трассы ливневой канализации, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

С 23 по 30 сентября будет закрыт участок в районе строящегося жилого дома № 105 (в направлении движения в сторону ул. Нурсултана Назарбаева). В обратном направлении проезжую часть частично перекроют с 1 по 8 октября.

Напомним, информация о закрытиях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.