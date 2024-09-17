Участки улицы Островского в Казани временно перекроют

По улице Островского в Казани частично ограничат движение транспорта. Причиной послужило устройство трассы ливневой канализации, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
С 23 по 30 сентября будет закрыт участок в районе строящегося жилого дома № 105 (в направлении движения в сторону ул. Нурсултана Назарбаева). В обратном направлении проезжую часть частично перекроют с 1 по 8 октября.
Напомним, информация о закрытиях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.