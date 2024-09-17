Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб по устранению последствий непогоды создали в Севастополе

Сформированы 22 бригады.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: Правительство Севастополя

Вчера, 16 сентября, в Севастополе начал работать оперативный штаб по устранению последствий ливня. Над ликвидацией нанесённого вреда работают сотрудники департаментов транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, «Водоканала», «Севастопольэнерго», «Парков и скверов», передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

«Севавтодором сформировано пять аварийных бригад, задействована вся имеющаяся техника, рабочие приступили к расчистке ливнёвок, уборке улично-дорожной сети. Аварийные бригады сформированы и управляющими компаниями: это 22 бригады, больше 50 человек», — прокомментровал и. о. заместителя губернатора Павел Иено.

Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора: +7 (8692) 45 56 72 или +7 (978) 998 59 83. Единый номер экстренных служб — 112.