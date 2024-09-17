Оперштаб по устранению последствий непогоды создали в Севастополе

Вчера, 16 сентября, в Севастополе начал работать оперативный штаб по устранению последствий ливня. Над ликвидацией нанесённого вреда работают сотрудники департаментов транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, «Водоканала», «Севастопольэнерго», «Парков и скверов», передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
«Севавтодором сформировано пять аварийных бригад, задействована вся имеющаяся техника, рабочие приступили к расчистке ливнёвок, уборке улично-дорожной сети. Аварийные бригады сформированы и управляющими компаниями: это 22 бригады, больше 50 человек», — прокомментровал и. о. заместителя губернатора Павел Иено.
Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора: +7 (8692) 45 56 72 или +7 (978) 998 59 83. Единый номер экстренных служб — 112.