Оперштаб по устранению последствий непогоды создали в Севастополе

«Севавтодором сформировано пять аварийных бригад, задействована вся имеющаяся техника, рабочие приступили к расчистке ливнёвок, уборке улично-дорожной сети. Аварийные бригады сформированы и управляющими компаниями: это 22 бригады, больше 50 человек», — прокомментровал и. о. заместителя губернатора Павел Иено.