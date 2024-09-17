Нижегородский кремль перешел на осенне-зимний режим работы

График работы Нижегородского кремля изменился в связи с сокращением светового дня. 16 сентября Нижегородский музей-заповедник в своих соцсетях сообщил, что прогуляться по локациям кремля теперь можно ежедневно с 10:00 до 18:00. Кассы музейно-выставочных пространств работают до 17:00.
Нижегородцам также напомнили, что в Дмитровской башне работает обновленная выставка «Пути и путешествия», демонстрирующая, как раньше люди готовились к дальним поездкам, упаковывали вещи и на чем передвигались.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле начал работать фуникулер до улицы Рождественской.