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Новый Пермский зоопарк может открыться летом 2025 года

Открытие нового комплекса Пермского зоопарка предварительно запланировано на июль-август 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский на заседании комитета регионального законодательного собрания по развитию инфраструктуры. По словам господина Алякринского, ожидается, что к этому сроку завершится процедура лицензирования учреждения.

Также на заседании комитета руководитель фракции КПРФ Анна Баранова обратила внимание на поправки в бюджет Прикамья, предусматривающие дополнительное финансирование строительства зоопарка в размере 286,1 млн руб. Парламентарий поинтересовалась, с чем связано увеличение стоимости объекта. Краевой министр строительства Артем Габдрахманов ответил, что дополнительные средства необходимы для проведения ряда строительно-монтажных работ, а также для оснащения нового зоопарка оборудованием.

Возведение нового комплекса ведется в микрорайоне Нагорном. Генеральным подрядчиком строительства является «РЖДстрой». Ранее стоимость объекта оценивалась в 6,68 млрд руб.

Сегодня же региональный минстрой сообщил, что управлением капитального строительства получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще 11 объектов первой очереди пермского зоопарка. Далее начнется передача объектов в управление зоопарка для проведения лицензирования.

Новый зоосад станет полноценным природно-ландшафтным парком. Различные работы ведутся одновременно на площади около 26 га. Одновременно продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится акватеррариум. Уже введены в эксплуатацию основные объекты жизнеобеспечения: центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок и контактный зоопарк, в который весной прошлого года перевезли около 300 животных контактной группы. Окончание работ первой очереди позволит завершить переезд большей части коллекции животных из старого зоосада.

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