Новый Пермский зоопарк может открыться летом 2025 года

Новый зоосад станет полноценным природно-ландшафтным парком. Различные работы ведутся одновременно на площади около 26 га. Одновременно продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится акватеррариум. Уже введены в эксплуатацию основные объекты жизнеобеспечения: центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок и контактный зоопарк, в который весной прошлого года перевезли около 300 животных контактной группы. Окончание работ первой очереди позволит завершить переезд большей части коллекции животных из старого зоосада.