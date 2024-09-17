В Красноярск впервые прибудет икона Казанской Божией Матери

Напомним, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл молебное пение о Победе, а после святыня отправилась в путешествие по крупным городам страны в рамках Всероссийского молебна о Победе. Перед чудотворным образом уже успели помолиться сотни тысяч православных верующих нашей страны.
Не остался в стороне и Красноярск. Совсем скоро горожане присоединятся к Всероссийскому молебну о Победе. Рассказываем, где и когда можно помолиться перед иконой Казанской Божией Матери в Красноярске в 2024 году.
Как сообщает Красноярская епархия, икону привезут в Покровский кафедральный собор по улице Сурикова, 26 18 сентября в 8 утра. Встретит святыню митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который возглавит Божественную литургию с участием настоятелей всех храмов города.
Чудотворный образ пробудет в нашем городе недолго. У всех желающих будет возможность помолиться перед святыней 18 и 19 сентября с 8:00 до 22:00.