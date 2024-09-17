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В Ростове оштрафовали водителя, высадившего из автобуса четверых детей

В Ростове-на-Дону водитель получил штраф за высадку детей из автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры оштрафовали водителя, высадившего из автобуса четверых детей.

— В августе 2024 года мужчина вопреки требованиям закона высадил на улице Орской, на остановке, четверых несовершеннолетних. Это было сделано из-за отсутствия денег у одного из ребят, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В свази с произошедшим сотрудники надзорного ведомства направили представление гендиректору автотранспортного предприятия. В итоге водителя, допустившего некорректное поведение, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Водителя и начальника автоколонны наказали также по административной статье (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ). Штраф составил 20 тысяч рублей.