Приоритеты устойчивого развития и инвестиционную политику обсудили в Иркутске

В областном центре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился со специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борисом Титовым. Они обсудили внедрение ESG-подхода и инвестиционную политику, которую ведут в регионе. Поговорили о перспективах сотрудничества. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Приангарье в 2023 году подписало соглашение о сотрудничестве, поэтому получает помощь в выборе курса и разработке критериев. Также окажут содействие в организации встреч с представителями регионов, которые активно используют ESG в своих программных документах.
Напомним, ESG-технологии — это стратегия развития компании, которая уделяет внимание экологии и людям. В рамках договоренностей обсудят не только экономическое развитие и индустриализацию, но и климат, сохранение окружающей среды.
Также проведут мероприятия, нацеленные на создание безопасных и комфортных условий для населения, постараются снизить негативные последствия на экосистему и рационально подойти к использованию природных ресурсов.
— В стратегии социально-экономического развития на период до 2036 года нами заложены основы устойчивого развития региона, определены четыре основных приоритета. Это накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства для жизни, сохранение уникальной экосистемы региона, экономический рост и эффективное управление, — рассказал Игорь Кобзев.
Продолжится сотрудничество с Институтом экономики роста имени П. А. Столыпина. Это поможет лучше разобраться в принципах технологий и получить новые возможности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе задержали трех вероятных браконьеров. У них нашли тела двух косуль.