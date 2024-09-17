Приоритеты устойчивого развития и инвестиционную политику обсудили в Иркутске

В областном центре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился со специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борисом Титовым. Они обсудили внедрение ESG-подхода и инвестиционную политику, которую ведут в регионе. Поговорили о перспективах сотрудничества. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.