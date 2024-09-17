Главные новости 17 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 сентября 2024 года.
Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Налог с процентов по вкладам будет распространяться на суммы свыше 190 тыс. рублей из-за увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы достичь такого дохода, нужно более 1 млн рублей на счетах. Ожидается, что налог затронет около 1 млн вкладчиков, что принесет около 100 млрд рублей в бюджет.
Экс-адвокату Пашаеву грозит до десяти лет колонии за мошенничество
Эльману Пашаеву, бывшему адвокату, грозит до 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Он был задержан в Москве, следствие решает вопрос о мере пресечения. Пашаев убедил Алексея Блиновского заплатить за обещание освободить его и жену от уголовной ответственности.
На полигоне на Новой Земле заявили о готовности к ядерным испытаниям
Начальник полигона Новая Земля Андрей Синицын заявил, что полигон готов к ядерным испытаниям в случае команды. Путин говорил о возможности испытаний в ответ на действия США. С 1954 по 1990 год на полигоне провели более 100 ядерных взрывов.
В Белом доме возмутились из-за слов Маска о покушении на Байдена
Администрация президента США Джо Байдена обвинила Илона Маска в безответственности за его комментарий в соцсети Х. Он выразил недоумение, почему никто не пытался совершить покушение на Байдена и Камалу Харрис на фоне срыва покушения на Трампа.
Власти проработают вопрос об увеличении пособия по уходу за ребенком
Власти обсуждают увеличение пособия по уходу за ребенком. Сейчас оно составляет 40% от среднего заработка родителя, но с 2025 года может вырасти до 50%, а с 2026 года — до 60%. Глава кабинета Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос. Срок исполнения — 1 января 2025 года.