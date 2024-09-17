Главные новости 17 сентября 2024 года

Власти обсуждают увеличение пособия по уходу за ребенком. Сейчас оно составляет 40% от среднего заработка родителя, но с 2025 года может вырасти до 50%, а с 2026 года — до 60%. Глава кабинета Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос. Срок исполнения — 1 января 2025 года.