В Омской области риновирусы вытесняют COVID-19

На этой неделе количество диагностированного риновируса составляет уже 83,3%. Доля COVID-19 упала до 16,7%. На прошлой неделе она составляла 25%. При этом по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, Омская область является лидером по количеству заболевших COVID-19.