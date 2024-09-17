В Омской области риновирусы вытесняют COVID-19

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области опубликовали данные по заболеваемости омичей с 9 по 15 сентября. Напомним, на прошлой неделе ровно половину из всех выявленных респираторных вирусов составлял риновирус.
На этой неделе количество диагностированного риновируса составляет уже 83,3%. Доля COVID-19 упала до 16,7%. На прошлой неделе она составляла 25%. При этом по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, Омская область является лидером по количеству заболевших COVID-19.
Гриппом омичи по-прежнему не болеют, но в Управлении Роспотребнадзора отмечают, что с прививкой против него нужно поторопиться. Оптимальное время для вакцинации — сентябрь — ноябрь. Сезонный всплеск заболевания ожидается в декабре-феврале.
Отметим, что вакцинация против гриппа в Омской области проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм — М».