Сотни домов в Новосибирске остаются без горячей воды в начале отопительного сезона

В Новосибирске сотни домов, преимущественно на левом берегу, остаются без горячей воды в преддверии начала отопительного сезона. Плановые ремонтные работы, начатые ещё 3 сентября, затягиваются, и сроки возвращения горячего водоснабжения постоянно переносятся, сообщают на сайте «nsk.tsargrad.tv».
Жители микрорайонов «Башня», «Родники», «Пединститут» и КСМ жалуются на отсутствие горячей воды уже почти две недели. Изначально обещанное восстановление подачи воды 13 сентября не состоялось, сроки переносились на 15, а затем на 17 сентября..
В СГК ситуацию объясняют проведением финального этапа роботизированной диагностики на трубопроводах по улицам Пархоменко и Космической. В компании приносят извинения за неудобства и обещают завершить работы в течение недели.
Однако управляющие компании предупредили жителей о возможности пониженных параметров отопления и горячего водоснабжения до конца сентября. Таким образом, полноценное тепло в домах может прийти только в октябре.