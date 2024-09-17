Сотни домов в Новосибирске остаются без горячей воды в начале отопительного сезона

Жители микрорайонов «Башня», «Родники», «Пединститут» и КСМ жалуются на отсутствие горячей воды уже почти две недели. Изначально обещанное восстановление подачи воды 13 сентября не состоялось, сроки переносились на 15, а затем на 17 сентября..