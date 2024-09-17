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В Ростовской области после пожаров ввели временные отключения электричества

Временное отключение электричества разрешили в Ростовской области из-за пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за ландшафтных пожаров ввели временные отключения электричества. Эту информацию подтвердили в пресс-центре донского правительства.

— Энергетики ввели временные отключения, они проводятся по заявкам от администраций муниципальных образований. Органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, — разъяснили власти.

Добавим, комментарий по ситуации поступил 16 сентября. К утру 17 сентября стало известно, что все действующие пожары в регионе потушили.

Всего за прошедшие сутки на Дону зафиксировали 131 возгорание, 60 пожаров были ландшафтными. В 27 муниципалитетах региона сейчас все еще сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.