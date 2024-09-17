В Ростовской области после пожаров ввели временные отключения электричества

— Энергетики ввели временные отключения, они проводятся по заявкам от администраций муниципальных образований. Органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, — разъяснили власти.