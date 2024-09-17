Опавшую листву и мусор убирают во всех районах Иркутска

Помимо этого откачали воду с улицы Сурнова, Марии Цуканова и еще по нескольким адресам. Помыли ограждения сооружений. Ежегодно осенью специалисты убирают улицы Иркутска от листвы, пыли и мусора. Делается это как вручную, так и с применением техники. Чтобы не создавать неудобства водителям и избежать пробок, многие работы проводят ночью.