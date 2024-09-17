Опавшую листву и мусор убирают во всех районах Иркутска

Подрядчики круглосуточно убираются на улицах областного центра. Опавшую листву и мусор собирают с мостов, дорог, тротуаров и других участков. За прошедшие сутки такие работы прошли на улицах Декабрьских События, Красноармейской, Советской и многих других. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Покос травы выполнен на Карпинской, Каштаковской, Напольной, Ушаковской, Старо-Кузьмихинской и ряде других улиц. С применением специальной техники провели сухую и влажную уборку проезжей части на Академической, Безбокова, Береговой, Лермонтова и так далее. В Ленинском округе размели перекрестки и заездные карманы, — рассказали в пресс-службе администрации.
Помимо этого откачали воду с улицы Сурнова, Марии Цуканова и еще по нескольким адресам. Помыли ограждения сооружений. Ежегодно осенью специалисты убирают улицы Иркутска от листвы, пыли и мусора. Делается это как вручную, так и с применением техники. Чтобы не создавать неудобства водителям и избежать пробок, многие работы проводят ночью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 5 октября проведут осенний субботник.