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Одна из омских улиц будет названа в честь Чингиза Айтматова

В городе стартовали Дни кыргызской культуры.

Источник: Комсомольская правда

В Омской государственной научной библиотеке имени А. С. Пушкина открылись Дни кыргызской культуры. Во время мероприятия мэр Сергей Шелест рассказал о присвоении одной из омских улиц имени Чингиза Айтматова.

В Омской области проживают более 140 национальностей, доля кыргызского народа составляет более 10 тыс. человек.

«Обсудили с коллегами из Кыргызстана меры укрепления межнациональной дружбы, считаю хорошим шагом на этом пути станет присвоение одной из улиц Омска имени великого писателя Чингиза Айтматова» — рассказал Сергей Шелест.

Глава города отметил, что сейчас у омичей есть возможность познакомиться с особенностями, традициями и обычаями кыргызского народа.