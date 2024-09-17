Одна из омских улиц будет названа в честь Чингиза Айтматова

В Омской государственной научной библиотеке имени А. С. Пушкина открылись Дни кыргызской культуры. Во время мероприятия мэр Сергей Шелест рассказал о присвоении одной из омских улиц имени Чингиза Айтматова.
В Омской области проживают более 140 национальностей, доля кыргызского народа составляет более 10 тыс. человек.
«Обсудили с коллегами из Кыргызстана меры укрепления межнациональной дружбы, считаю хорошим шагом на этом пути станет присвоение одной из улиц Омска имени великого писателя Чингиза Айтматова» — рассказал Сергей Шелест.
Глава города отметил, что сейчас у омичей есть возможность познакомиться с особенностями, традициями и обычаями кыргызского народа.