Mash: Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительность

Михаил Ефремов также жаловался, что во время суда Пашаев оказывал на него давление. Кроме этого, в 2021-м актер рассказал, что экс-адвокат предлагал ему заплатить свидетелям за дачу нужных показаний по делу о смертельном ДТП. По словам Ефремова, Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей на каждого из трех лжесвидетелей. Однако в результате эти люди получили по 300 тыс. Актер, по данным источника Mash, «намекнул», что остальную сумму экс-защитник присвоил себе. Сам Пашаев эту информацию опроверг.