Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заболевших ОРВИ в Красноярском крае выросло в 2 раза

За неделю болезнь диагностировали чуть более 14,5 тысячам человек.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Красноярском крае выросла в 2 раза. За медпомощью обратились чуть более 14,5 тысяч человек, 9 тысяч из которых — жители краевой столицы. Как отметили в Роспотребнадзоре, из-за инфекции на дистанционное обучение перешли ученики сразу 14 классов.

Отметим, что вирусов гриппа на территории региона пока не выявлено, поэтому специалисты управления рекомендуют красноярцам пройти вакцинацию — для выработки иммунитета процедуру нужно завершить до начала эпидемического сезона.

здоровье