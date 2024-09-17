Число заболевших ОРВИ в Красноярском крае выросло в 2 раза

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Красноярском крае выросла в 2 раза. За медпомощью обратились чуть более 14,5 тысяч человек, 9 тысяч из которых — жители краевой столицы. Как отметили в Роспотребнадзоре, из-за инфекции на дистанционное обучение перешли ученики сразу 14 классов.