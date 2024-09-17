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NCT WISH представили клип на композицию 3 Minutes

Японская J-pop-группа NCT WISH, подразделение южнокорейского коллектива NCT, выпустила видео на трек 3 Minutes.

Источник: Звук

Японская J-pop-группа NCT WISH, подразделение южнокорейского коллектива NCT, выпустила видео на трек 3 Minutes.

В ярком клипе, концептуально длящемся 2 минуты 59 секунд, используется стилистика соцсетей, новостных репортажей и компьютерных игр. Текст песни отражает чистые чувства молодого влюбленного человека.

В феврале NCT WISH представили дебютный сингл-альбом WISH. На сентябрь также запланирован релиз их первого EP «Steady».

Недавно Джехен из другого сабюнита NCT, NCT 127, представил дебютную сольную пластинку J.