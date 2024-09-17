Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился снимком со дня свадьбы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своих социальных сетях свадебную фотографию. Супруги отметили 20 лет совместной жизни, передает ИА SevastopolMedia.
«20 лет прошло, а кажется — было только вчера», — написал глава региона.
Жители Севастополя поздравили Михаила Развожаева. Они пожелали ему прожить в любви и согласии ещё много лет:
«Какие чудесные!».
«Поздравляю! У нас с мужем сегодня 19 лет свадьбы».
«Поздравляем! Сто лет вам жизни в любви и радости!».
«Лучший губернатор нашего города!».
«Тёплый снимок. Горько!».
«С юбилеем! Еще четыре раза по столько же надо!».
«Поздравляю! Любви и взаимопонимания на долгие годы».
«Какая чудесная пара! Какие молодые и красивые! Здоровья вам на долгие годы. Будьте счастливы!».
«Поздравляем, Михаил Владимирович! Счастья и долгих совместных лет жизни».
«Пусть будет трепет между вами, как и 20 лет назад. Берегите друг друга, ведь только вы знаете, через что вам пришлось вместе пройти. А впереди пусть будет ещё минимум 20 прекрасных, полных любви друг к другу лет».