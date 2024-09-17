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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился снимком со дня свадьбы

Супруги отметили 20 лет совместной жизни.

Источник: Социальные сети Михаила Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своих социальных сетях свадебную фотографию. Супруги отметили 20 лет совместной жизни, передает ИА SevastopolMedia.

«20 лет прошло, а кажется — было только вчера», — написал глава региона.

Жители Севастополя поздравили Михаила Развожаева. Они пожелали ему прожить в любви и согласии ещё много лет:

«Какие чудесные!».

«Поздравляю! У нас с мужем сегодня 19 лет свадьбы».

«Поздравляем! Сто лет вам жизни в любви и радости!».

«Лучший губернатор нашего города!».

«Тёплый снимок. Горько!».

«С юбилеем! Еще четыре раза по столько же надо!».

«Поздравляю! Любви и взаимопонимания на долгие годы».

«Какая чудесная пара! Какие молодые и красивые! Здоровья вам на долгие годы. Будьте счастливы!».

«Поздравляем, Михаил Владимирович! Счастья и долгих совместных лет жизни».

«Пусть будет трепет между вами, как и 20 лет назад. Берегите друг друга, ведь только вы знаете, через что вам пришлось вместе пройти. А впереди пусть будет ещё минимум 20 прекрасных, полных любви друг к другу лет».