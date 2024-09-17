В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анна Акимовой

Старинное двухэтажное здание, расположенное по адресу: 19-я Линия, д. 4, литеры А и Б, было признано аварийным ещё в 2020 году. Согласно документу, власти планируют выкупить земельный участок площадью 1010 квадратных метров, на котором находится это здание.