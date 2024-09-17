Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анна Акимовой

Соответствующий документ подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Старинное двухэтажное здание, расположенное по адресу: 19-я Линия, д. 4, литеры А и Б, было признано аварийным ещё в 2020 году. Согласно документу, власти планируют выкупить земельный участок площадью 1010 квадратных метров, на котором находится это здание.

Людям проживающих в квартирах старинного дома выплатят денежную компенсацию после оценки жилья.

Отметим, что здание не является объектом культурного наследия. Его построили в 1917 году. Свои последние годы в нем проживала дочь ростовского мещанина Степана Акимова.

недвижимость