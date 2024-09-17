В Ростовской области ограничили проезд по участку М-4 «Дон»

17 сентября на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области ограничили проезд транспорта. Причина — дорожный ремонт, предупреждает региональная Госавтоинспекция.
— В Аксайском районе с 1038 км в южном направлении производятся работы по ремонту автодороги. Движение транспорта осуществляется по одной полосе, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом ситуации. Также всем напоминают, что за рулем нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться в пути.