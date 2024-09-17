Ученикам нижегородской школы № 188 не хватило учебников

Ученикам нижегородской школы № 188 в ЖК «Новая Кузнечиха» не хватило учебников. Об этом на странице губернатора Нижегородской области в соцсети ВКонтакте рассказала Татьяна Ч.
По ее словам, в каждом классе нового образовательного учреждения вынуждены учиться по 35−36 детей.
«Очень тяжело и детям и учителям заниматься в таком большом составе. Дети занимаются по электронным версиям учебников дома. Это очень не удобно», — отметила женщина.
Кроме того, расписание уроков за две недели учебы так и не установилось — его присылают детям накануне вечером.
В ответ на жалобу нижегородки в мэрии Нижнего Новгорода заявили, что в школу было набрано больше учеников, чем это предусмотрено проектной мощностью объекта.
«Дополнительный заказ учебников в издательство “Просвещение” сформирован и согласован, пока школа пользуется возможностью обмена учебниками между школами, на сегодняшний день собираются учебники для параллели 5 и 7 классов», — сообщили в ведомстве.
Что касается проблем с расписанием, это объясняется нехваткой педагогов. Сейчас в школе требуются учителя по русскому и литературе, математике и географии.
Напомним, школу ввели в эксплуатацию в июле, в августе она получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. Ранее на объекте были обнаружены недочеты, из-за чего сроки сдачи школы неоднократно переносились.