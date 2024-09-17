Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские Росгвардейцы нашли потерявшуюся на улице 8-летнюю школьницу

Девочку уже передали родителям.

Источник: Комсомольская правда

Омские Росгвардейцы нашли потерявшуюся на улице в поселке Таврическое 8-летнюю девочку. Родителям школьницы не удавалось найти ее самостоятельно.

Вечером сотрудникам Росгвардии старшему сержанту Даулетхану Балтабекову и сержанту Илье Майеру поступила от дежурного информация о том, что в поселке Таврическое из дома на улице Северная ушла 8-летняя девочка.

Школьница заигралась на улице и не смогла найти дорогу до дома. Родителям не удалось найти пропавшего ребенка самостоятельно.

Позже сотрудникам Росгвардии удалось найти пропавшую девочку и передать ее прибившей на место маме. Родители поблагодарили росвардейцев за оказанную помощь.

Предварительно установлено, что в отношении школьницы никаких противоправных действий не совершалось.