Ростов и Таганрог не получили паспорта готовности к отопительному сезону

«Вопрос требует личного внимания глав территорий. Сейчас идет активная, заключительная фаза подготовки к зиме. Отопительный период в нашей области для северных районов начинается уже в конце сентября, это значит, что осталось не много времени для решения проблемных вопросов. Необходимо приложить серьезные усилия, чтобы жители бесперебойно получали качественные коммунальные услуги».