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Ростов и Таганрог не получили паспорта готовности к отопительному сезону

В Ростовской области ряд городов не получили паспорт готовности к отопительному сезону.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Из-за многочисленных замечаний не получили паспорта готовности к отопительному сезону Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Азов и Азовский район.

«До начала отопительного сезона им предстоит выполнить большой объем работ, чтобы устранить все замечания и оформить паспорта готовности», — говорится в сообщение пресс-службы областного правительства.

Информацию по подготовке муниципалитетов Ростовской области к отопительному сезону представил руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрием Масловым на совещании под председательством главы региона Василия Голубева.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко отметил, что замечания поэтапно устраняются и отопительный сезон пройдет штатно.

«Вопрос требует личного внимания глав территорий. Сейчас идет активная, заключительная фаза подготовки к зиме. Отопительный период в нашей области для северных районов начинается уже в конце сентября, это значит, что осталось не много времени для решения проблемных вопросов. Необходимо приложить серьезные усилия, чтобы жители бесперебойно получали качественные коммунальные услуги».

отметил Голубев
ЖКХ