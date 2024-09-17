Теленок яка в казанском зоопарке получил имя в честь саммита БРИКС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Теленок яка в зоопарке Казани, где в октябре пройдет саммит БРИКС, получил имя в честь этого межгосударственного объединения, сообщается на странице Казанского зооботсада в соцсети «ВКонтакте».
«Мы выбрали имя. Теперь теленка яка зовут Брикс», — говорится в сообщении.
Конкурс на лучшее имя для теленка был объявлен на странице зооботсада 9 сентября. Среди предлагавшихся участниками имен — Яшма, Гаврюша, Мультик, Крепыш, Забияка и даже Трамп.
Черно-белый теленок появился на свет 9 августа у 14-летнего самца Бати и 21-летней самки Кармэн. Отмечается, что появление малыша стало «настоящим сюрпризом» для сотрудников зооботсада, ведь Кармэн уже давно «бабушка».
«За месяц теленок заметно подрос и окреп. Сейчас он ведет себя активно: резво бегает и любит играть со старшим братом. Мама внимательно следит за каждым шагом теленка: если сынок убегает далеко, то Кармэн начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом. Сейчас он питается молоком матери и уже начинает пробовать взрослый прикорм: траву, ветки и злаковые смеси», — рассказали в зоопарке.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.