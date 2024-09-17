Спрос на программистов продолжает расти в Нижегородской области

Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
По данным hh.ru, более 120 тысяч вакансий для программистов и разработчиков было открыто в России с января по август 2024 года. Это на 6% больше, чем за тот же период в 2023 году.
В топе-10 российских регионов с самым высоким спросом на программистов Нижегородская область заняла 6 место, уступив Москве, Санкт-Петербургу, республике Татарстан, Свердловской и Новосибирской областям.
По уровню предлагаемых зарплат для программистов Нижегородская область занимает пятое место (135 200 рублей), уступая Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Московской областям.
Также отмечается, что программисты на данный момент формально не входят в число дефицитных специалистов. 5,6 резюме приходится на одну вакансию программиста в Нижегородской области.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось о том, что стали известны наиболее востребованные специалисты с ИТ-компетенциями.