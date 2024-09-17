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Юмористы из Иркутской области прошли в финал Первой лиги КВН

«Сборная Иркутской области» участвовала в играх полуфинала в Перми.
Источник: Комсомольская правда

«Сборная Иркутской области» прошла в полуфинал Первой лиги КВН. Игры прошли в Перми 13 и 14 сентября. Как сообщают в правительстве региона, команда появилась в 2023 году и уже в первый год стала чемпионом Байкальской лиги КВН и заняла второе место на Кубке губернатора области.

— Поздравляю команду «Сборная Иркутской области» с выходом в финал Первой лиги, вы доказали своим мастерством и стремлением к победе, что все поставленные цели могут быть достигнуты. Мы верим и знаем, что вы с гордостью представите наш регион в финале, — сказал глава региона Игорь Кобзев.

В полуфинале командам нужно было проявить себя в трех конкурсах: «Приветствие», «Нокаут» и «Музыкальное домашнее задание». Чтобы популяризировать движение КВН среди молодежи, министерство молодежной политики проводит Школу веселых и находчивых. Принять участие могут городские команды по КВН, предварительно нужно подать заявку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что во всех районах Иркутска проходит уборка улиц от опавшей листвы.