Юмористы из Иркутской области прошли в финал Первой лиги КВН

— Поздравляю команду «Сборная Иркутской области» с выходом в финал Первой лиги, вы доказали своим мастерством и стремлением к победе, что все поставленные цели могут быть достигнуты. Мы верим и знаем, что вы с гордостью представите наш регион в финале, — сказал глава региона Игорь Кобзев.